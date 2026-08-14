«Биби сам себе злейший враг»: Трамп бросил Нетаньяху перед выборами в Израиле

Президент США Дональд Трамп пока не дал премьер-министру Биньямину Нетаньяху ожидаемой поддержки перед выборами в Израиле, которые намечены на 27 октября. На фоне падения рейтингов задача действующего премьера сейчас скорее не проиграть, чем уверенно победить, пишет Axios.

По данным издания, нынешняя коалиция Нетаньяху может получить лишь 49–53 места вместо имеющихся 68. Для формирования правительства необходимо как минимум 61 кресло, а в большинстве опросов впереди оказался бывший начальник Генштаба Гади Эйзенкот.

Две недели назад тема рейтингов всплыла прямо в Овальном кабинете. Когда Трамп спросил израильского премьера о положении перед голосованием, один из его советников поспешил ответить: «Господин президент, он побеждает».

Однако публично хозяин Белого дома до сих пор избегает прямой поддержки Нетаньяху. Axios отмечает, что за последние месяцы интересы двух политиков начали расходиться по Газе, Ливану и Ирану.

Дополнительное раздражение Вашингтона вызвало неприятие израильским премьером плана Трампа по «Совету мира» в Газе. В Белом доме, по данным портала, сочли такую позицию частью предвыборной борьбы, способной затормозить американские инициативы на Ближнем Востоке.

При этом в частных разговорах Трамп, как утверждают источники Axios, характеризовал союзника фразой: «Биби сам себе злейший враг». Для США исход голосования важен в том числе из-за дальнейшей реализации планов по Газе и другим направлениям региональной политики.

В июле Life.ru уже разбирал, как отношения с американским лидером могут сказаться на предвыборных позициях израильского премьера. Политолог Дмитрий Солонников отмечал, что поддержка Трампа способна обернуться для Нетаньяху «медвежьей услугой», а позиция Белого дома может меняться в зависимости от политической ситуации.