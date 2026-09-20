Фидан заявил, что Израиль представляет угрозу для всего мира

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что действия Израиля перестали быть исключительно региональной проблемой. По его словам, политика Тель-Авива создаёт угрозу уже на глобальном уровне. Об этом он сказал в эфире NTV.

«Израиль представляет угрозу не только для региона, но и для всего мира. Пока ситуация не изменится, я полагаю, что будут приняты необходимые ответные меры», — заявил Фидан.

Говоря о риторике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в адрес Турции, министр связал её с внутриполитической борьбой в Израиле. По его оценке, премьер пытается представить себя незаменимым политиком, а противостояние с Анкарой использует как один из инструментов этой стратегии.

Фидан подчеркнул, что Турция не намерена поддаваться на провокации. Он также заявил, что Анкара рассчитывает на развитие политики, основанной на мире, уважении и сотрудничестве, предупредив, что продолжение нынешнего курса Израиля приведёт к его дальнейшей изоляции и усилению напряжённости на Ближнем Востоке.

Кроме того, министр раскритиковал действия Израиля в секторе Газа. По его словам, договорённости о прекращении боевых действий фактически застряли на переходе от первой фазы ко второй: палестинская сторона, как утверждает Фидан, выполнила свои обязательства, тогда как Израиль выдвигает новые требования. Он также пожаловался на то, что гуманитарная помощь в Газу поступает «недостаточными темпами».

Ранее Фидан заявил, что в переговорном процессе между США и Ираном в последние месяцы наблюдается тупик, и ситуация усугубляется кризисом вокруг хуситов. По словам главы МИД, Турция вместе с другими странами продолжает добиваться завершения переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном. Однако серьёзным препятствием остаётся высокий уровень взаимного недоверия. Он добавил, что последствия затянувшегося кризиса уже выходят за пределы Ближнего Востока.