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Регион
Опубликовано 20 сентября, 00:46

Дипмиссии США на Ближнем Востоке выпустили предупреждения для граждан

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Американские дипмиссии сразу в нескольких странах Ближнего Востока распространили предупреждения для граждан США на фоне роста напряжённости в регионе. В уведомлениях говорится о возможных отменах рейсов, закрытии воздушного пространства и перебоях с транспортным сообщением.

Предупреждения подтверждены американскими посольствами в Иерусалиме, Маскате, Бейруте, Багдаде и Манаме. В частности, дипмиссия США в Израиле предупредила граждан о возможных нарушениях авиасообщения и поездок. Аналогичные сообщения появились в Омане и Бахрейне.

Госдепартамент США в отдельном предупреждении по Ближнему Востоку заявил, что обстановка в сфере безопасности остаётся сложной и сопряжена с риском непредвиденной эскалации. Американцам, находящимся в регионе, рекомендовано проявлять повышенную бдительность и быть готовыми к отмене рейсов, периодическому закрытию воздушного пространства и другим сбоям в поездках.

«Поддерживаемые Ираном хуситы ведут боевые действия против Саудовской Аравии, в том числе нанося удары по гражданским аэропортам. Этот военный конфликт может быстро перерасти в более масштабный. <...> Дипломатические представительства США, в том числе за пределами Ближнего Востока, становились объектами нападений. Иран и поддерживающие его группировки могут нацелиться на другие интересы США за рубежом или на объекты, связанные с Соединёнными Штатами и американцами по всему миру, включая американские компании и другие учреждения», — отмечается в заявлении ведомства.

Вашингтон также призвал граждан, находящихся за пределами Ближнего Востока, пересмотреть планы поездок в регион и через него. Тем, кто всё же собирается туда отправиться или покинуть его, советуют следить за работой аэропортов и авиакомпаний и непосредственно связываться с перевозчиками при изменении расписания.

Американские власти ранее также установили повышенные уровни опасности для ряда стран региона. В актуальном перечне Госдепартамента Ираку и Ливану присвоен уровень «не совершать поездки», а Израилю, Иордании, Кувейту, Катару, Саудовской Аравии, Оману, Бахрейну и ОАЭ — уровень «пересмотреть необходимость поездки».

На этом фоне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп срочно покидает резиденцию Кэмп-Дэвид и направляется в Белый дом. Официального заявления Белого дома, связывающего его перемещение с новыми предупреждениями американских дипмиссий, на данный момент нет.

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Ранее Иран передал США семь условий для начала переговоров между двумя странами. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Мохсена Резаи, требования распространяются на любые переговоры с американской стороной. Он возложил на Вашингтон ответственность за возникшую ситуацию. Содержание семи пунктов в этой публикации Резаи не раскрыл.

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Тимур Хингеев
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