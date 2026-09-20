Дипмиссии США на Ближнем Востоке выпустили предупреждения для граждан

Американские дипмиссии сразу в нескольких странах Ближнего Востока распространили предупреждения для граждан США на фоне роста напряжённости в регионе. В уведомлениях говорится о возможных отменах рейсов, закрытии воздушного пространства и перебоях с транспортным сообщением.

Предупреждения подтверждены американскими посольствами в Иерусалиме, Маскате, Бейруте, Багдаде и Манаме. В частности, дипмиссия США в Израиле предупредила граждан о возможных нарушениях авиасообщения и поездок. Аналогичные сообщения появились в Омане и Бахрейне.

Госдепартамент США в отдельном предупреждении по Ближнему Востоку заявил, что обстановка в сфере безопасности остаётся сложной и сопряжена с риском непредвиденной эскалации. Американцам, находящимся в регионе, рекомендовано проявлять повышенную бдительность и быть готовыми к отмене рейсов, периодическому закрытию воздушного пространства и другим сбоям в поездках.

«Поддерживаемые Ираном хуситы ведут боевые действия против Саудовской Аравии, в том числе нанося удары по гражданским аэропортам. Этот военный конфликт может быстро перерасти в более масштабный. <...> Дипломатические представительства США, в том числе за пределами Ближнего Востока, становились объектами нападений. Иран и поддерживающие его группировки могут нацелиться на другие интересы США за рубежом или на объекты, связанные с Соединёнными Штатами и американцами по всему миру, включая американские компании и другие учреждения», — отмечается в заявлении ведомства.

Вашингтон также призвал граждан, находящихся за пределами Ближнего Востока, пересмотреть планы поездок в регион и через него. Тем, кто всё же собирается туда отправиться или покинуть его, советуют следить за работой аэропортов и авиакомпаний и непосредственно связываться с перевозчиками при изменении расписания.

Американские власти ранее также установили повышенные уровни опасности для ряда стран региона. В актуальном перечне Госдепартамента Ираку и Ливану присвоен уровень «не совершать поездки», а Израилю, Иордании, Кувейту, Катару, Саудовской Аравии, Оману, Бахрейну и ОАЭ — уровень «пересмотреть необходимость поездки».

На этом фоне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп срочно покидает резиденцию Кэмп-Дэвид и направляется в Белый дом. Официального заявления Белого дома, связывающего его перемещение с новыми предупреждениями американских дипмиссий, на данный момент нет.

Ранее Иран передал США семь условий для начала переговоров между двумя странами. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Мохсена Резаи, требования распространяются на любые переговоры с американской стороной. Он возложил на Вашингтон ответственность за возникшую ситуацию. Содержание семи пунктов в этой публикации Резаи не раскрыл.