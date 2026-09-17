Нетаньяху пообещал лишать гражданства за критику ЦАХАЛ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении провести через парламент два законопроекта, которые радикально изменят правила игры для критиков Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Первый документ предусматривает лишение гражданства за «клевету» на солдат, второй — увеличение в 20 раз суммы компенсаций по искам о диффамации. Поводом стал скандал вокруг документального фильма NAZA, получившего спецприз Венецианского кинофестиваля.

Выступая с видеообращением, Нетаньяху заявил, что намерен представить два правительственных законопроекта в ближайшее время. По его словам, эти меры должны затронуть как гражданский статус, так и финансовую ответственность авторов «клеветнических» высказываний в адрес израильских военных.

«Мы лишим гражданства тех, кто очерняет солдат ЦАХАЛ, и будем им финансово наносить удар», — заявил премьер-министр Израиля.

Нетаньяху подчеркнул, что ударит и по кошельку, и по гражданству, поскольку «таким людям не место среди нас». Он также выразил ожидание поддержки этих инициатив от всех фракций Кнессета, заявляющих о приверженности сионистской идее, включая оппозицию.

Непосредственной причиной демарша Нетаньяху стала реакция на документальный фильм NAZA израильских режиссёров Юваля Абрахама и Рахель Шор, получивший Специальный приз жюри на 83-м Венецианском кинофестивале. Картина, созданная при поддержке The Guardian, построена на анонимных интервью с 24 израильскими военнослужащими и сотрудниками разведки. В фильме утверждается, что возможные жертвы среди мирного населения Газы заранее учитывались при принятии решений об ударах.

Название картины происходит от принятого в израильских силовых структурах сокращения נז"א («сопутствующий ущерб») — оценки числа гражданских лиц, которые могут погибнуть при нанесении удара. После премьеры в Венеции зрители аплодировали авторам около 25 минут, что Variety назвал рекордной овацией для нынешнего фестиваля.

ЦАХАЛ при этом категорически отверг утверждения фильма, заявив, что не планировал, не санкционировал и не осуществлял ударов, при которых ожидалась гибель сотен гражданских лиц. Военные также отметили, что решения о выборе и утверждении целей принимались «исключительно людьми, а не искусственным интеллектом».

Инициатива Нетаньяху уже вызвала неоднозначную реакцию. Министр культуры Израиля Мики Зоар уже призвал лишить Абрахама и Шор гражданства, назвав их «предателями государства» и обвинив в «самоненависти». Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя предложение о лишении гражданства режиссёров, заявил, что оно «не имеет шансов и совершенно нерелевантно», хотя и назвал сам фильм «позором». Однако, по данным The Times of Israel, израильские дипломаты предупреждают, что агрессивная реакция на фильм лишь раздувает пламя: разговор смещается с самого фильма на обвинения Израиля в отсутствии свободы слова. По информации Channel 12, Израиль уже решил снизить медиапрофиль в этой истории, а источники в дипломатических кругах называют инициативу Нетаньяху частью предвыборной кампании.

Действующее израильское законодательство допускает лишение гражданства в исключительных случаях — например, за террористическую деятельность или действия, квалифицируемые как измена. Для этого требуется процедура с участием министров и суда. В 2022 году Верховный суд Израиля постановил, что государство может лишать гражданства тех, кто совершает теракты или действия, составляющие измену. Законопроект о лишении гражданства, как ожидается, будет продвигаться через Министерство внутренних дел, а документ об увеличении компенсаций за клевету — через Министерство юстиции. По данным израильской прессы, максимальная сумма иска о диффамации может вырасти до одного миллиона шекелей (около 286 тысяч евро).

Ранее Life.ru писал, что Биньямин Нетаньяху с вершины горы Хермон пообещал «разгромить режим» в Иране, заявив, что Израиль контролирует район от Хермона до реки Ярмук и не позволит «ни одной террористической армии закрепиться на границе». Израильские силы заняли сирийскую часть вершины Хермона ещё в конце 2024 года после смены власти в Дамаске, и премьер тогда объяснял их присутствие соображениями безопасности.