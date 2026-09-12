Дублин не рад Трампу: Ирландцы освистали главу США за связи с Эпштейном и Нетаньяху

Напомним, Трамп прибыл в Ирландию с 48-часовым визитом. Он встретился с президентом страны Кэтрин Коннолли и премьер-министром Михолом Мартином, а также запланировал посещение турнира по гольфу на принадлежащем ему курорте в Дунбеге. Во время переговоров американский лидер высказался за возможное объединение Ирландии и Северной Ирландии. По мнению Трампа, это может произойти со временем, однако решение зависит от жителей региона и властей Великобритании.