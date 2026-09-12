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Регион
Опубликовано 12 сентября, 14:50

Дублин не рад Трампу: Ирландцы освистали главу США за связи с Эпштейном и Нетаньяху

В Дублине прошла акция протеста против визита Трампа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Многочисленные противники визита президента США Дональда Трампа вышли на улицы Дублина. Кадры с демонстрации публикуются в соцсетях.

Антитрамповское шествие в Дублине. Видео © X / clashreport

Участники акции принесли плакаты и изображения американского лидера, финансиста Джеффри Эпштейна и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Некоторые из них носили оскорбительный характер. Точное число протестующих пока не сообщается.

Организаторы назвали шествие «Трампу здесь не рады». Демонстранты направились от площади Парнелл к комплексу правительственных зданий в центре ирландской столицы.

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Напомним, Трамп прибыл в Ирландию с 48-часовым визитом. Он встретился с президентом страны Кэтрин Коннолли и премьер-министром Михолом Мартином, а также запланировал посещение турнира по гольфу на принадлежащем ему курорте в Дунбеге. Во время переговоров американский лидер высказался за возможное объединение Ирландии и Северной Ирландии. По мнению Трампа, это может произойти со временем, однако решение зависит от жителей региона и властей Великобритании.

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Юрий Лысенко
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