Дублин не рад Трампу: Ирландцы освистали главу США за связи с Эпштейном и Нетаньяху
В Дублине прошла акция протеста против визита Трампа
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Многочисленные противники визита президента США Дональда Трампа вышли на улицы Дублина. Кадры с демонстрации публикуются в соцсетях.
Антитрамповское шествие в Дублине. Видео © X / clashreport
Участники акции принесли плакаты и изображения американского лидера, финансиста Джеффри Эпштейна и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Некоторые из них носили оскорбительный характер. Точное число протестующих пока не сообщается.
Организаторы назвали шествие «Трампу здесь не рады». Демонстранты направились от площади Парнелл к комплексу правительственных зданий в центре ирландской столицы.
Напомним, Трамп прибыл в Ирландию с 48-часовым визитом. Он встретился с президентом страны Кэтрин Коннолли и премьер-министром Михолом Мартином, а также запланировал посещение турнира по гольфу на принадлежащем ему курорте в Дунбеге. Во время переговоров американский лидер высказался за возможное объединение Ирландии и Северной Ирландии. По мнению Трампа, это может произойти со временем, однако решение зависит от жителей региона и властей Великобритании.
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