Нетаньяху показал пейджер в ООН и напомнил об операции против «Хезболлы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху устроил необычный момент во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Во время речи он достал настоящий пейджер и напомнил о прошлогодней операции израильских спецслужб в Ливане.

Глава израильского правительства обратился к присутствующим с вопросом, знают ли они, что это за устройство. По его словам, этот предмет хорошо знаком членам ливанского движения «Хезболла».

«Помните эти штуки? Помните их? Что ж, могу вам сказать: «Хезболла» их точно помнит. Угадайте, что случилось с большей частью огромного арсенала «Хезболлы», — заявил Нетаньяху с трибуны Генассамблеи.

Нетаньяху показал пейджер в ООН. Видео © un.org

Речь шла об операции, которая получила широкую огласку в 2024 году. Тогда в Ливане произошли массовые взрывы устройств связи, которые использовали представители «Хезболлы». Израиль официально не подтверждал причастность к этой операции.

Выступление Нетаньяху прошло на фоне напряжённой международной дискуссии вокруг действий Израиля и ситуации на Ближнем Востоке. Перед поездкой в Нью-Йорк премьер заявлял, что намерен использовать площадку ООН для защиты позиции своей страны.

Ранее Life.ru писал, что десятки дипломатов покинули зал Генассамблеи ООН перед выступлением Биньямина Нетаньяху. Демарш произошёл на фоне разногласий вокруг политики Израиля и ситуации в секторе Газа. При этом часть участников заседания осталась на месте и поддержала выступление израильского премьера аплодисментами.