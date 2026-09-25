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Регион
Опубликовано 24 сентября, 22:56

Нетаньяху показал пейджер в ООН и напомнил об операции против «Хезболлы»

Обложка © X / Benjamin Netanyahu

Обложка © X / Benjamin Netanyahu

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху устроил необычный момент во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Во время речи он достал настоящий пейджер и напомнил о прошлогодней операции израильских спецслужб в Ливане.

Глава израильского правительства обратился к присутствующим с вопросом, знают ли они, что это за устройство. По его словам, этот предмет хорошо знаком членам ливанского движения «Хезболла».

«Помните эти штуки? Помните их? Что ж, могу вам сказать: «Хезболла» их точно помнит. Угадайте, что случилось с большей частью огромного арсенала «Хезболлы», — заявил Нетаньяху с трибуны Генассамблеи.

Нетаньяху показал пейджер в ООН. Видео © un.org

Речь шла об операции, которая получила широкую огласку в 2024 году. Тогда в Ливане произошли массовые взрывы устройств связи, которые использовали представители «Хезболлы». Израиль официально не подтверждал причастность к этой операции.

Выступление Нетаньяху прошло на фоне напряжённой международной дискуссии вокруг действий Израиля и ситуации на Ближнем Востоке. Перед поездкой в Нью-Йорк премьер заявлял, что намерен использовать площадку ООН для защиты позиции своей страны.

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Ранее Life.ru писал, что десятки дипломатов покинули зал Генассамблеи ООН перед выступлением Биньямина Нетаньяху. Демарш произошёл на фоне разногласий вокруг политики Израиля и ситуации в секторе Газа. При этом часть участников заседания осталась на месте и поддержала выступление израильского премьера аплодисментами.

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Юния Ларсон
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