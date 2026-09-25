Взял на карандаш: Дипломат Израиля записал всех, кто покинул зал во время речи Нетаньяху
Дипломата Израиля сняли с блокнотом после ухода делегаций из зала ООН
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Члена израильской делегации заметили за записями после того, как десятки дипломатов начали покидать зал Генассамблеи ООН во время выступления Биньямина Нетаньяху.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/portalg1
Кадры опубликовал бразильский портал g1. На них представители разных стран направляются к выходу, а мужчина, которого авторы называют дипломатом Израиля, делает пометки в блокноте. Что именно он записывал, неизвестно, но в Сети уверены, что там фамилии ушедших.
Среди участников демарша оказалась делегация Бразилии. Выход представителей сопровождался неодобрительными возгласами и выкриками в поддержку Палестины. В это время делегации Израиля и США, а также зрители на верхних галереях аплодировали Нетаньяху.
Израильский премьер назвал ушедших «моральными трусами» и предложил остальным несогласным также покинуть свои места. После этого он продолжил речь о ситуации в секторе Газа и других конфликтах с участием Израиля.
Одновременно возле штаб-квартиры ООН на Манхэттене проходила акция против политики израильского правительства. Участники демонстрации выступали в поддержку Палестины и требовали прекратить военную помощь Израилю.
Во время выступления Нетаньяху показал участникам Генассамблеи настоящий пейджер. Таким образом он напомнил об операции израильских спецслужб против членов движения «Хезболла».
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