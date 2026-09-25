Взял на карандаш: Дипломат Израиля записал всех, кто покинул зал во время речи Нетаньяху

Члена израильской делегации заметили за записями после того, как десятки дипломатов начали покидать зал Генассамблеи ООН во время выступления Биньямина Нетаньяху.

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Кадры опубликовал бразильский портал g1. На них представители разных стран направляются к выходу, а мужчина, которого авторы называют дипломатом Израиля, делает пометки в блокноте. Что именно он записывал, неизвестно, но в Сети уверены, что там фамилии ушедших.

Среди участников демарша оказалась делегация Бразилии. Выход представителей сопровождался неодобрительными возгласами и выкриками в поддержку Палестины. В это время делегации Израиля и США, а также зрители на верхних галереях аплодировали Нетаньяху.

Израильский премьер назвал ушедших «моральными трусами» и предложил остальным несогласным также покинуть свои места. После этого он продолжил речь о ситуации в секторе Газа и других конфликтах с участием Израиля.

Одновременно возле штаб-квартиры ООН на Манхэттене проходила акция против политики израильского правительства. Участники демонстрации выступали в поддержку Палестины и требовали прекратить военную помощь Израилю.

Во время выступления Нетаньяху показал участникам Генассамблеи настоящий пейджер. Таким образом он напомнил об операции израильских спецслужб против членов движения «Хезболла».