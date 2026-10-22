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Опубликовано 22 октября, 13:53

Трамп заявил об отсутствии переговоров США с Ираном по урегулированию конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Вашингтон в настоящее время не ведёт переговоров с Тегераном об урегулировании конфликта, однако рассчитывает на его скорое завершение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Его слова распространил пул Белого дома.

«Нет, полагаю, что мы не ведём с ними переговоров», — сказал американский лидер.

При этом Трамп выразил уверенность, что противостояние с Ираном вскоре удастся завершить «тем или иным способом». Каким именно образом Вашингтон намерен добиться урегулирования и рассматривает ли возобновление дипломатических контактов, президент не уточнил.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин передал Трампу позицию Ирана по урегулированию конфликта. По его словам, глава РФ обсудил этот вопрос с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время поездки в Туркмению. После этого Москва донесла согласованную с Тегераном позицию до американской стороны.

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Юрий Лысенко
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