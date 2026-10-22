Трамп заявил об отсутствии переговоров США с Ираном по урегулированию конфликта

Вашингтон в настоящее время не ведёт переговоров с Тегераном об урегулировании конфликта, однако рассчитывает на его скорое завершение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Его слова распространил пул Белого дома.

«Нет, полагаю, что мы не ведём с ними переговоров», — сказал американский лидер.

При этом Трамп выразил уверенность, что противостояние с Ираном вскоре удастся завершить «тем или иным способом». Каким именно образом Вашингтон намерен добиться урегулирования и рассматривает ли возобновление дипломатических контактов, президент не уточнил.