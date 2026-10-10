Песков: Путин передал Трампу позицию Ирана по урегулированию конфликта

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора донёс до американского лидера Дональда Трампа позицию Тегерана относительно возможного урегулирования конфликта. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это было предварительно согласовано с иранским президентом Масудом Пезешкианом.

Договорённость была достигнута во время поездки российского лидера в Туркмению. На полях международных мероприятий Путин дважды встречался с Пезешкианом и предупредил коллегу о предстоящем телефонном разговоре с главой Белого дома.

После согласования с Тегераном российский президент изложил Трампу иранское видение путей разрешения противоречий. Таким образом, позиция Исламской Республики была передана Вашингтону непосредственно на высшем уровне. При этом Песков не раскрыл конкретное содержание предложений.

Встречи проходили на полях саммита СНГ и Каспийского экологического саммита. Помимо двусторонних переговоров Москвы и Тегерана, состоялось трёхстороннее общение лидеров России, Ирана и Азербайджана.

Телефонная беседа Путина с Трампом прошла 9 октября. Иранская проблематика стала одной из тем переговоров наряду с украинским урегулированием и двусторонними отношениями.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин призвал Трампа продолжать дипломатические усилия по иранскому вопросу. Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, Москва считает возможности переговорного урегулирования далеко не исчерпанными. Российский лидер подчеркнул, что с Тегераном можно и нужно договариваться. При этом незадолго до телефонной беседы Путин лично встретился с Пезешкианом в Туркмении. Тогда он подтвердил готовность России содействовать поиску политического решения