«Мне почти неважно, как именно»: Трамп пообещал завершение конфликтов в Иране и на Украине

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о скором завершении конфликтов на Украине и в Иране. Выступая перед сторонниками в штате Айова, американский лидер сообщил, что украинское урегулирование сейчас ближе, чем когда-либо, а противостояние Вашингтона с Тегераном закончится «очень скоро».

Говоря об Иране, глава Белого дома подчеркнул, что для него не столь важен конкретный способ завершения конфликта.

«Так или иначе, мне почти неважно, как именно», — заявил Трамп.

Американский президент также связал окончание противостояния с Ираном с перспективой снижения цен на бензин в США. По его утверждению, после завершения конфликта топливо в стране должно резко подешеветь.

Подобные заявления Трамп делал и ранее. Во время выступления перед сторонниками в Южной Каролине он также выражал уверенность, что боевые действия на Украине и конфликт США с Ираном могут завершиться в ближайшее время.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп назвал урегулирование украинского конфликта близким как никогда. Он рассказал, что обсуждал перспективы прекращения боевых действий с президентом России Владимиром Путиным. При этом помощник лидера РФ Юрий Ушаков также говорил о движении к урегулированию, но отмечал, что определить сроки завершения конфликта пока трудно.