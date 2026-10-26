США могут начать удары по Ирану в течение 96 часов после приказа Трампа

Американские войска способны приступить к масштабной военной операции против Ирана в течение четырёх суток после соответствующего распоряжения президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух чиновников США.

По сведениям собеседников журналистов, на Ближнем Востоке уже сосредоточено достаточно американских сил для проведения новых атак. При этом возможная операция может оказаться значительно масштабнее ударов по радиолокационным станциям, пусковым установкам и другим иранским объектам, которые можно восстановить за короткое время.

Центральное командование Вооружённых сил США и Пентагон подготовили обширный перечень потенциальных целей. В него, по данным CNN, включены энергетическая инфраструктура Ирана, военные объекты и ядерные предприятия.

Источники телеканала полагают, что приказ может последовать до конца 2026 года, причём наиболее вероятным периодом называют время после промежуточных выборов в США. Однако окончательного решения о возобновлении крупных боевых действий Трамп пока не принял.

Американская разведка также рассматривает вероятность ответных действий Тегерана. Согласно её оценкам, в случае новых ударов Иран и йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» могут незамедлительно атаковать военнослужащих и объекты США на Ближнем Востоке и за пределами региона.

Военное противостояние США и Израиля с Ираном началось 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран заключили меморандум о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Однако уже 8 июля американская сторона возобновила масштабные удары, обвинив Иран в нарушении договорённостей относительно Ормузского пролива.

Через этот морской маршрут проходит около четверти мировой торговли нефтью и примерно пятая часть поставок сжиженного природного газа. Впоследствии Вашингтон перешёл от масштабного применения военной силы к усилению экономического давления на Тегеран посредством санкций.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае отказа от соглашения с США. Американский президент заявил, что рассматривает два варианта дальнейших действий: заключение сделки с Тегераном либо продолжение военной операции. При этом иранская сторона выразила готовность к дипломатическим контактам, но потребовала прекращения американской морской блокады.