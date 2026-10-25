«Добить или заключить сделку»: Трамп поставил Иран перед выбором и пригрозил новыми ударами

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает два варианта дальнейших действий в отношении Ирана: заключение соглашения с Тегераном либо продолжение военной операции с целью его разгрома. При этом американский лидер назвал силовой сценарий простым в исполнении. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Мне предстоит сделать выбор. Покончить с ним, что будет очень просто, или заключить сделку», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп также выразил уверенность, что завершение американо-израильского конфликта с Ираном приведёт к снижению мировых цен на нефть. По его оценке, урегулирование противостояния позволит стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке.

Накануне американский президент вновь допустил возможность нанесения новых ударов по Ирану. Он подчеркнул, что окончательное решение ещё не принято, а Тегеран по-прежнему может избежать дальнейших боевых действий, согласившись на условия Вашингтона.

Военное противостояние США и Израиля с Ираном началось 28 февраля 2026 года. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако перемирие оказалось непрочным. Уже в июле американские войска возобновили удары по иранским объектам, обвинив исламскую республику в нарушении договорённостей по Ормузскому проливу.

Этот морской маршрут остаётся одной из ключевых причин напряжённости между странами. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Ограничения судоходства и взаимные угрозы продолжают влиять на энергетические рынки.

На фоне очередных предупреждений Трампа Тегеран сохраняет готовность к дипломатическим контактам, но настаивает на прекращении американской морской блокады. Иранская сторона ранее предлагала восстановить движение судов через Ормузский пролив в обмен на снятие ограничений со стороны Вашингтона.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп пообещал не наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября. Соответствующее заявление американский президент сделал 8 октября в Truth Social, объяснив решение продолжающимися переговорами с Тегераном. При этом он отказался снимать морскую блокаду и предупредил, что Иран не должен получить ядерное оружие. Новые угрозы военной операции прозвучали спустя чуть более двух недель после этого обещания.