Трамп обозначил два возможных сценария для Ирана

Президент США Дональд Трамп допустил как нанесение новых ударов по Ирану, так и заключение масштабного соглашения с Тегераном. При этом американский лидер отказался раскрывать планы Вашингтона относительно возможной военной операции. Об этом хозяин Белого дома сообщил журналистам во Флориде.

Когда Трампа спросили, насколько далеко продвинулась подготовка возможных ударов по Ирану, он ответил встречным вопросом.

«Вы действительно думаете, что я бы вам это сказал?» — заявил президент США.

Он подчеркнул, что рассматривает сразу два варианта дальнейшего развития событий — военный и дипломатический.

«Есть вероятность, что я это сделаю. Есть также вероятность, что мы заключим хорошее, большое, прекрасное соглашение», — добавил Трамп.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп пообещал не наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября. Американский президент заявил, что Вашингтон ведёт продуктивные переговоры с Тегераном, однако морская блокада Исламской Республики сохранится. При этом Трамп вновь подчеркнул, что США намерены не допустить появления у Ирана ядерного оружия.