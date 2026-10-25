Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября, 04:13

Трамп обозначил два возможных сценария для Ирана

Трамп допустил как новые удары по Ирану, так и заключение соглашения

Обложка © whitehouse.gov

Обложка © whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп допустил как нанесение новых ударов по Ирану, так и заключение масштабного соглашения с Тегераном. При этом американский лидер отказался раскрывать планы Вашингтона относительно возможной военной операции. Об этом хозяин Белого дома сообщил журналистам во Флориде.

Когда Трампа спросили, насколько далеко продвинулась подготовка возможных ударов по Ирану, он ответил встречным вопросом.

«Вы действительно думаете, что я бы вам это сказал?» — заявил президент США.

Он подчеркнул, что рассматривает сразу два варианта дальнейшего развития событий — военный и дипломатический.

«Есть вероятность, что я это сделаю. Есть также вероятность, что мы заключим хорошее, большое, прекрасное соглашение», — добавил Трамп.

Трамп готовит новый мощный удар по Ирану: Пентагон хочет атаковать ядерные объекты и мосты
Трамп готовит новый мощный удар по Ирану: Пентагон хочет атаковать ядерные объекты и мосты

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп пообещал не наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября. Американский президент заявил, что Вашингтон ведёт продуктивные переговоры с Тегераном, однако морская блокада Исламской Республики сохранится. При этом Трамп вновь подчеркнул, что США намерены не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Больше новостей о конфликте на Ближнем Востоке — в разделе «Война на Ближнем Востоке» на Life.ru.

BannerImage
Александр Блинов
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar