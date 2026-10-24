Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 20:18

Трамп готовит новый мощный удар по Ирану: Пентагон хочет атаковать ядерные объекты и мосты

WSJ: Трамп склоняется к новой масштабной военной операции против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп склоняется к проведению новой масштабной военной операции против Ирана. Пентагон уже представил американскому лидеру несколько сценариев ведения боевых действий, включая удары по ядерным объектам и важнейшей инфраструктуре страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, среди рассматриваемых вариантов — атаки на иранские ядерные объекты, мосты и другие стратегически важные сооружения. Кроме того, военные предложили возможные операции против островов, находящихся под контролем Тегерана.

Несмотря на подготовленные планы, окончательного решения о возобновлении масштабных боевых действий Трамп пока не принял. Дипломатический сценарий урегулирования конфликта также остаётся возможным.

США срочно эвакуируют дипломатов с Ближнего Востока из-за угрозы атак Ирана
США срочно эвакуируют дипломатов с Ближнего Востока из-за угрозы атак Ирана

Ранее Life.ru сообщал, что США и Израиль подготовили планы новых ударов по Ирану после 3 ноября. По информации The New York Times, военные рассматривают возможность интенсивной трёхдневной операции против ядерных объектов, ракетных арсеналов и энергетической инфраструктуры.

Больше новостей о международных конфликтах, дипломатии и решениях Вашингтона — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar