США срочно эвакуируют дипломатов с Ближнего Востока из-за угрозы атак Ирана

Соединённые Штаты начали срочно вывозить часть дипломатов и членов их семей из стран Ближнего Востока на фоне угрозы дальнейшей эскалации конфликта с Ираном. Американская разведка предупредила о якобы активизации подготовки Тегераном нападений на сотрудников США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Согласно служебной записке от 23 октября, направленной госсекретарю Марко Рубио, Тегеран значительно усилил усилия, направленные против американского персонала. По оценке спецслужб США, предполагаемые планы нападений находятся на продвинутой стадии.

В документе говорится, что подготовка возможных атак «достигла продвинутых стадий как на Ближнем Востоке, так и в некоторых других странах».

При этом эвакуация сопровождается серьёзными организационными трудностями. По данным CNN, сотрудники дипломатических представительств жалуются на недостаточную финансовую поддержку и отсутствие чётких инструкций.

Особенно тяжело приходится семьям, которые лишь недавно вернулись на Ближний Восток после предыдущего вынужденного отъезда во время войны с Ираном. Теперь им снова приходится покидать жильё и искать школы для детей.

Ранее Life.ru сообщал о хаосе при эвакуации американских дипломатов с Ближнего Востока. Сотрудники дипмиссий пожаловались, что выделенных средств не хватает на переезд семей, а некоторые узнали о необходимости покинуть страну из новостей.