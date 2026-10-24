«Это хаос»: Дипломатов США снова вывозят с Ближнего Востока

Американские дипломаты и их семьи столкнулись с финансовыми трудностями и организационной неразберихой при повторном выезде с Ближнего Востока. Многие едва успели вернуться после предыдущей эвакуации из-за начала войны с Ираном, а теперь вынуждены вновь собирать вещи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудников дипломатических миссий.

Один из дипломатов признался, что выделенной помощи недостаточно для переезда всей семьи. Ранее американцам уже приходилось в спешке искать новое жильё и устраивать детей в школы, а теперь ситуация повторяется.

«Сказать, что это хаос, — значит ничего не сказать», — описал происходящее собеседник телеканала.

Особенно остро стоит вопрос с компенсациями. По данным CNN, семьи некоторых дипломатов получили указания уехать, но так и не узнали, кто оплатит временное жильё и другие расходы. При этом часть сотрудников узнала о предстоящем отъезде из новостей, а не от руководства своих представительств.

На этой неделе Госдепартамент распорядился вывезти из Саудовской Аравии всех членов семей американских дипломатов и сотрудников, не выполняющих экстренные задачи. Решение власти США объяснили участившимися атаками йеменских хуситов.

Временное сокращение персонала также затронет дипломатические миссии в Иордании, ОАЭ, Катаре и Ливане. Однако там посольства сохраняют прежний режим ограниченной работы, а официального приказа об обязательном выезде, аналогичного саудовскому, нет.

Ранее Life.ru сообщал, что США начали сокращать не только дипломатическое присутствие, но и численность военнослужащих на базах Ближнего Востока. По данным NBC, передислокация затронула американские объекты в Иордании, Катаре и Кувейте. Меры принимаются на фоне сохраняющихся угроз безопасности в регионе.