Разведка США предупредила об угрозе покушений Ирана на американских дипломатов

Американская разведка предупредила о возросшей угрозе покушений на дипломатов и государственных служащих США за рубежом. По оценке спецслужб, Иран значительно активизировал подготовку подобных операций. Директор национальной разведки Джей Клейтон предложил расширить доступ к секретным сведениям, чтобы предупредить потенциальные цели. Об этом сообщает Axios со ссылкой на служебную записку, направленную госсекретарю Марко Рубио.

Как следует из документа от 23 октября, некоторые предполагаемые заговоры уже достигли «продвинутых стадий». Опасность, по мнению американских спецслужб, распространяется не только на Ближний Восток, но и на другие регионы мира.

Клейтон считает необходимым пересмотреть ограничения на передачу разведывательной информации. Это позволит своевременно оповестить больше сотрудников, чья безопасность может оказаться под угрозой. При этом конкретные имена возможных жертв, способы нападений и государства за пределами региона в записке не раскрываются.

На фоне тревожных сообщений Вашингтон приступил к сокращению штатов нескольких дипломатических представительств. Высокопоставленные работники Госдепартамента уже ознакомились с соответствующими разведданными.

Дополнительное беспокойство американских властей вызывает деятельность йеменских хуситов. В Вашингтоне опасаются, что движение, поддерживаемое Тегераном, расширит географию ударов за пределы Саудовской Аравии. Одновременно рассматривается вероятность возобновления военных операций США и Израиля против Ирана после ноябрьских выборов в конгресс.