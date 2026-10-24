«Не нужно останавливаться»: Трамп назвал страну, на которую США могут напасть после Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен «заняться Кубой» после завершения действий в отношении Ирана. Американский лидер также допустил отправку военных кораблей к кубинскому побережью.

Выступая перед сторонниками во Флориде, Трамп напомнил о масштабных вложениях в американскую армию и заявил, что США располагают лучшей военной техникой в мире.

«А как же Куба? Не волнуйтесь. Мы займёмся Кубой на обратном пути из Ирана, сделаем небольшую остановку», — сказал американский президент.

По словам Трампа, после возможного появления американских кораблей у берегов острова к урегулированию ситуации может подключиться госсекретарь Марко Рубио.

«Они поднимут руки, а потом мы пошлём Марко Рубио, чтобы он довёл дело до конца. Нам даже не нужно останавливаться. Можно просто отправить его туда, и он сам разберётся», — добавил глава Белого дома.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп удивился заявлению американского посла в Турции о возможном новом ударе по Ирану. Дипломат Том Баррак допустил проведение военной операции уже в ближайшие выходные, однако президент США заявил журналистам, что ничего об этих планах не знает.