Министерство иностранных дел Кубы отвергло обвинения Вашингтона в причастности Гаваны к вооружённому конфликту на Украине. Ведомство заявило, что американские власти распространяют недостоверные сведения без каких-либо доказательств. Об этом говорится в официальном заявлении кубинского МИД.

«Куба не является стороной данного конфликта и не участвует в нём ни на Украине, ни в какой-либо другой стране посредством своего военного персонала», — подчеркнули в министерстве.

В Гаване считают, что обвинения американской администрации направлены на введение международного сообщества в заблуждение. Кубинские дипломаты настаивают, что республика не отправляет своих военнослужащих для участия в боевых действиях. При этом власти страны выступают за урегулирование конфликта дипломатическим путём, на основе международного права и Устава ООН.

Отдельно МИД затронул вопрос участия кубинских граждан в боевых действиях в качестве наёмников. В министерстве заявили, что государственные структуры республики не поощряют и не поддерживают подобную деятельность. По утверждению ведомства, ни один кубинец, который воевал или продолжает воевать на одной из сторон конфликта, не получал разрешения или содействия со стороны властей.

Как пояснили в министерстве, в большинстве случаев вербовщики привлекали граждан Кубы за пределами республики. Аналогичным образом, по данным Гаваны, в конфликт попадали и представители других государств.

Кубинские власти также напомнили о политике нулевой терпимости к наёмничеству. В республике за такую деятельность предусматривает наказание национальное законодательство. МИД подчеркнул, что страна выполняет международные обязательства в этой сфере и готова сотрудничать с другими государствами для предотвращения вербовки наёмников.

В заключение ведомство подтвердило приверженность дипломатическому урегулированию вооружённых конфликтов. Гавана также выразила готовность рассматривать дополнительные формы международного взаимодействия для борьбы с наёмничеством и привлечения виновных к ответственности.

Ранее профессор Юрий Жданов рассказал о предполагаемой деятельности специальной группы ЦРУ, направленной на усиление давления США на Кубу. По словам эксперта, Вашингтон стремится добиться изменений в кубинском руководстве и прихода к власти политиков, готовых к более тесному сотрудничеству с американской администрацией. Жданов утверждал, что в специальное подразделение привлекают сотрудников разведки, аналитиков и специалистов по кибероперациям. Их работа, по его оценке, должна способствовать политическим и экономическим преобразованиям на острове в интересах США. Профессор также отметил, что участникам группы не разрешают применять смертоносное оружие, однако в дальнейшем американские власти могут пересмотреть эти ограничения.