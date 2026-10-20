Президент Кубы назвал ордер на арест Рауля Кастро политической акцией США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес раскритиковал решение американского суда выдать ордер на арест бывшего руководителя страны Рауля Кастро. По его мнению, действия властей США имеют предвыборный подтекст и направлены на оправдание экономической блокады острова. Об этом кубинский лидер написал в социальной сети X.

«Действия в этом жалком цирке Майами, имеющие предвыборный подтекст, не имеют ни юридического, ни, тем более, практического обоснования», — заявил Диас-Канель.

Кубинский президент считает, что американские политики пытаются придать правовую форму действиям против бывшего руководителя республики. Он назвал решение суда частью политики давления Вашингтона на Гавану и осудил действия властей Флориды.

Диас-Канель также связал выдачу ордера с попытками американской стороны обосновать действующие ограничения против Кубы. По его мнению, подобные меры направлены не только против отдельных представителей руководства страны, но и против всего населения острова.

Американская прокуратура, в свою очередь, обвиняет Рауля Кастро в причастности к уничтожению двух гражданских самолётов в 1996 году. Следствие считает, что бывший кубинский лидер участвовал в заговоре с целью совершения убийства первой степени. Гавана отвергает обвинения и называет действия Вашингтона политически мотивированными.

Ранее сообщалось, что суд американского штата Флорида выдал ордер на арест 95-летнего Рауля Кастро по делу о гибели четырёх человек. Документ подписала судья Майами Ариана Фахардо Оршан, которая санкционировала задержание бывшего кубинского руководителя без права освобождения под залог. Расследование касается событий 24 февраля 1996 года, когда кубинские истребители сбили два легкомоторных самолёта организации «Братья на помощь». Её участники занимались поиском беженцев из Кубы в море. В результате погибли четыре человека, трое из которых имели американское гражданство. По версии следствия, кубинская разведка заранее получила сведения о маршрутах самолётов и передала их военному командованию. На момент происшествия Рауль Кастро занимал пост министра обороны страны.