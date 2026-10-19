Спустя 30 лет США решили арестовать 95-летнего Рауля Кастро за гибель людей в авиакатастрофе

Суд американского штата Флорида выдал ордер на арест 95-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Его подозревают в причастности к уничтожению двух гражданских самолётов в 1996 году, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает NBC News.

Ордер подписала судья Майами Ариана Фахардо Оршан. Основанием стали материалы расследования, согласно которым Кастро мог участвовать в заговоре с целью совершения убийства первой степени. Документ предусматривает задержание бывшего кубинского руководителя без возможности освобождения под залог.

Речь идёт о событиях 24 февраля 1996 года. Тогда кубинские военные истребители сбили два легкомоторных самолёта организации Brothers to the Rescue («Братья на помощь»), занимавшейся поиском кубинских беженцев в море. Погибли четыре человека, трое из которых были гражданами США. Американская сторона утверждает, что самолёты находились над международными водами. На момент происшествия Рауль Кастро занимал пост министра обороны Кубы.

Следователи полагают, что кубинские разведчики заранее проникли в организацию, действовавшую из Майами, и передавали Гаване сведения о маршрутах её самолётов. Эти данные, по версии обвинения, могли использоваться при подготовке военной операции.

Нынешний ордер дополняет федеральное дело, возбуждённое ранее. В мае 2026 года Минюст США предъявил обвинения Кастро и ещё пяти фигурантам: Лоренцо Альберто Пересу-Пересу, Эмилио Хосе Паласио Бланко, Хосе Фиделю Гуалю Барсаге, Раулю Симанке Карденасу и Луису Раулю Гонсалесу-Пардо Родригесу. Федеральное обвинительное заключение включает четыре эпизода убийства, два эпизода уничтожения самолётов и заговор с целью убийства граждан США. В случае признания виновными по наиболее тяжким статьям обвиняемым может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Кубы отвергли американские обвинения против Рауля Кастро. Президент республики Мигель Диас-Канель назвал уголовное преследование политически мотивированным и заявил, что Вашингтон использует события тридцатилетней давности для усиления давления на Гавану. В мае российский МИД также выразил солидарность с Кубой, расценив возобновление дела как часть американской кампании против островного государства.