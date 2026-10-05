«Рана не заживает»: Подчинение Кубы стало идеей фикс для США

США намерены добиться раскола в руководстве Кубы и прихода к власти более сговорчивых лидеров с помощью специальной группы ЦРУ, рассказал доктор юридических наук, профессор Юрий Жданов.

«Подчинение Кубы для американцев стало идеей фикс. Почти как фантомная боль: Куба — уже много лет для Америки отрезанный ломоть, а рана не заживает», — отметил он в беседе с сайтом MK.ru.

В группу набирают разведчиков, аналитиков и специалистов по кибероперациям. Их задача — усилить давление на Гавану, чтобы добиться политических и экономических изменений, которых требует Вашингтон. Применять смертоносное оружие агентам не разрешено, однако США могут пересмотреть их полномочия, подчеркнул эксперт.

Ранее США ужесточили санкции против Кубы. Новые ограничения затронули банковские операции, счета кубинских предпринимателей и поездки американцев на остров.