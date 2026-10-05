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Регион
Опубликовано 5 октября, 16:10

«Рана не заживает»: Подчинение Кубы стало идеей фикс для США

Профессор Жданов рассказал о тайной группе ЦРУ США для давления на Кубу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

США намерены добиться раскола в руководстве Кубы и прихода к власти более сговорчивых лидеров с помощью специальной группы ЦРУ, рассказал доктор юридических наук, профессор Юрий Жданов.

«Подчинение Кубы для американцев стало идеей фикс. Почти как фантомная боль: Куба — уже много лет для Америки отрезанный ломоть, а рана не заживает», — отметил он в беседе с сайтом MK.ru.

В группу набирают разведчиков, аналитиков и специалистов по кибероперациям. Их задача — усилить давление на Гавану, чтобы добиться политических и экономических изменений, которых требует Вашингтон. Применять смертоносное оружие агентам не разрешено, однако США могут пересмотреть их полномочия, подчеркнул эксперт.

Рубио обещал не дать Кубе стать островом для операций против США
Рубио обещал не дать Кубе стать островом для операций против США

Ранее США ужесточили санкции против Кубы. Новые ограничения затронули банковские операции, счета кубинских предпринимателей и поездки американцев на остров.

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Борис Эльфанд
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