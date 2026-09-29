Рубио обещал не дать Кубе стать островом для операций против США

Администрация американского лидера Дональда Трампа не допустит превращения Кубы в площадку для действий, направленных против Соединённых Штатов. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News, передаёт EFE.

По словам главы Госдепа, Вашингтон рассматривает происходящее на острове в контексте собственной национальной безопасности.

«Пока президентом является Трамп, мы никогда не позволим Кубе стать базой для операций против США», — подчеркнул он.

Рубио также заявил, что нынешнее положение дел в республике уже несёт угрозу Соединённым Штатам. Кроме того, американский госсек вновь охарактеризовал Кубу как «несостоявшееся государство».

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп пообещал не допустить использования Кубы иностранными противниками как площадки для угроз США. Эти слова прозвучали во время выступления американского лидера на Генассамблее ООН, после чего кубинская делегация покинула зал.