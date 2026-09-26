Китай потребовал снять санкции с Кубы и прекратить угрозы силой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Китай выступил против силового давления на Кубу и потребовал отменить действующие в отношении республики ограничения. С таким заявлением заместитель председателя КНР Хань Чжэн выступил 26 сентября на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Пекин призывает страны, оказывающие давление на Гавану, отказаться от угроз применения силы. Одновременно китайская сторона настаивает на полном и незамедлительном снятии санкций и блокады Кубы, подчеркнул Хань Чжэн.
Общие прения Генассамблеи ООН начались 22 сентября. В течение недели представители государств выступают с национальными заявлениями и обозначают свои позиции по основным международным вопросам.
Несколькими днями ранее Сергей Лавров призвал прекратить торгово-экономические и финансовые ограничения против Кубы. Глава МИД РФ также выступил за исключение республики из американского списка государств — спонсоров терроризма.
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