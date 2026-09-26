Китай потребовал снять санкции с Кубы и прекратить угрозы силой

Китай выступил против силового давления на Кубу и потребовал отменить действующие в отношении республики ограничения. С таким заявлением заместитель председателя КНР Хань Чжэн выступил 26 сентября на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Пекин призывает страны, оказывающие давление на Гавану, отказаться от угроз применения силы. Одновременно китайская сторона настаивает на полном и незамедлительном снятии санкций и блокады Кубы, подчеркнул Хань Чжэн.

Общие прения Генассамблеи ООН начались 22 сентября. В течение недели представители государств выступают с национальными заявлениями и обозначают свои позиции по основным международным вопросам.

Несколькими днями ранее Сергей Лавров призвал прекратить торгово-экономические и финансовые ограничения против Кубы. Глава МИД РФ также выступил за исключение республики из американского списка государств — спонсоров терроризма.