До вторжения — 90 дней? В США начали готовить силы для возможной операции на Кубе

Американские военные прорабатывают возможную операцию в отношении Кубы и проверяют готовность резервных подразделений к развёртыванию в ближайшие месяцы. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на внутренний документ Сухопутных войск США и американских чиновников.

Сам документ напрямую Кубу не упоминает. Однако несколько источников телеканала заявили, что запрос связан с продолжающимся военным планированием в отношении острова.

Штаб резерва Сухопутных войск поручил оценить возможность предоставить Южному командованию США шесть типов подразделений, которые «возможно, потребуются через 90–120 дней». Речь идёт, в частности, о бригаде военной полиции, медицинской бригаде, передовом хирургическом подразделении, инженерном батальоне и силах материально-технического обеспечения.

Документ не содержит информации о численности возможной группировки, месте её развёртывания или конкретной операции. Приказов об отправке войск также пока не поступало. Южное командование США отказалось раскрывать детали планирования, сославшись на требования оперативной безопасности.

Подготовка возможных сценариев в отношении Кубы ведётся не впервые. По данным CBS News, ранее американские военные изучали морское дно и подходы к острову, а авиационные подразделения приводились в повышенную готовность к возможному развёртыванию. Эти планы тогда реализованы не были.

В июле телеканал сообщал, что Пентагон рассматривал несколько вариантов действий против Кубы. Среди них была воздушно-десантная операция с привлечением тысяч военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии. При этом источники CBS подчёркивали, что само военное планирование не означает принятия решения о начале операции.

На этой неделе Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что его администрация добивается «фундаментальных изменений» на Кубе. После этих слов кубинская делегация покинула зал. Ранее Life.ru также писал, что Гавана сохраняет канал переговоров с Вашингтоном, хотя глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья констатировал отсутствие прогресса в контактах.