Делегация Кубы покинула зал ГА ООН во время выступления Трампа

Кубинская делегация в полном составе покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента США Дональда Трампа. Это произошло после его заявлений о ситуации на Кубе.

Американский лидер заявил с трибуны, что его администрация добивается «фундаментальных изменений» на острове, а действующая там политическая система, по его оценке, находится под сильнейшим давлением.

«Моя администрация также добивается фундаментальных изменений ситуации на Кубе, где коммунистический режим находится под огромным давлением, самым сильным за всю историю. Он терпит крах, как никогда прежде, и падёт», — утверждал Трамп.

Президент США также сообщил, что госсекретарь Марко Рубио ведёт переговоры с кубинской стороной. Вашингтон, по словам Трампа, не позволит иностранным противникам использовать Кубу как площадку для создания угроз Соединённым Штатам.

После этих заявлений представители кубинской делегации поднялись со своих мест и вышли из зала Генассамблеи, сообщает ТАСС.

Ранее глава МИД Кубы заявлял, что Гавана намерена сохранять контакты с Вашингтоном, несмотря на отсутствие результатов в переговорах. По словам Родригеса Паррильи, диалог между сторонами продолжается, однако добиться каких-либо договорённостей пока не удалось по вине США.