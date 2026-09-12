БРИКС призвал прекратить экономическую блокаду Кубы

Страны БРИКС призвали отменить экономические, торговые и финансовые ограничения, действующие в отношении Кубы. Об этом говорится в итоговой Делийской декларации, принятой по итогам XVIII саммита объединения.

Участники БРИКС заявили о необходимости прекращения мер против Гаваны в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы вновь заявляем о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер против Кубы», — говорится в документе.

Торгово-экономические ограничения против Кубы США ввели в 1962 году. Генассамблея ООН ежегодно принимает резолюции с призывом к их прекращению.

Лидеры объединения выразили обеспокоенность усилением односторонних ограничений, отметив, что они негативно влияют на экономику страны, энергоснабжение и гуманитарную ситуацию. В декларации также отмечается, что страны Латинской Америки и Карибского бассейна должны оставаться зоной мира, основанной на уважении суверенитета государств и невмешательстве в их внутренние дела.

Также страны БРИКС призвали отказаться от односторонних экономических и вторичных санкций, которые, по их мнению, противоречат международному праву и принципам ООН. Помимо этого, в декларации лидеры подтвердили намерение добиваться более справедливой и эффективной модели многостороннего взаимодействия. Они подчеркнули центральное значение ООН в системе международных отношений и заявили о необходимости сотрудничества государств для поддержания мира, безопасности и устойчивого развития.