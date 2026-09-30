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Регион
Опубликовано 30 сентября, 03:27

Вашингтон ужесточил санкции против Кубы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Delbars

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Delbars

С 30 сентября в США начнут действовать новые ограничения в отношении Кубы. О расширении санкционной политики объявило американское Министерство финансов, опубликовав соответствующее заявление на своём сайте.

Одним из главных изменений станут дополнительные меры против иностранных финансовых организаций. В отношении институтов, которые проводят операции в интересах лиц из американских санкционных списков, предусмотрены вторичные санкции. Одновременно американским банкам запрещается открывать и обслуживать счета кубинских предпринимателей, а деньги на уже действующих счетах должны быть немедленно заморожены.

Вашингтон также отменил возможность проводить транзитные платежи через банковскую систему США. Кроме того, под запрет попали прямые и косвенные расчёты со структурами из перечня кубинских организаций, находящихся под санкциями и подконтрольных военным либо органам государственной безопасности Кубы.

Новые правила коснутся и граждан США, а также американских резидентов, планирующих поездки на Кубу. Им запрещено организовывать и посещать профессиональные конференции, проводимые на острове.

Отдельно американские власти изменили условия образовательных поездок. Групповые поездки в рамках гуманитарного обмена отменяются, тогда как оставшиеся учебные визиты теперь будут проходить под контролем аккредитованных организаций из США.

Рубио обещал не дать Кубе стать островом для операций против США
Рубио обещал не дать Кубе стать островом для операций против США

Ранее сообщалось, что американские военные прорабатывают возможную операцию в отношении Кубы и проверяют готовность резервных подразделений к развёртыванию в ближайшие месяцы. Штаб резерва Сухопутных войск поручил оценить возможность предоставить Южному командованию США шесть типов подразделений, которые «возможно, потребуются через 90–120 дней».

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Артём Гапоненко
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