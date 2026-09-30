Вашингтон ужесточил санкции против Кубы

С 30 сентября в США начнут действовать новые ограничения в отношении Кубы. О расширении санкционной политики объявило американское Министерство финансов, опубликовав соответствующее заявление на своём сайте.

Одним из главных изменений станут дополнительные меры против иностранных финансовых организаций. В отношении институтов, которые проводят операции в интересах лиц из американских санкционных списков, предусмотрены вторичные санкции. Одновременно американским банкам запрещается открывать и обслуживать счета кубинских предпринимателей, а деньги на уже действующих счетах должны быть немедленно заморожены.

Вашингтон также отменил возможность проводить транзитные платежи через банковскую систему США. Кроме того, под запрет попали прямые и косвенные расчёты со структурами из перечня кубинских организаций, находящихся под санкциями и подконтрольных военным либо органам государственной безопасности Кубы.

Новые правила коснутся и граждан США, а также американских резидентов, планирующих поездки на Кубу. Им запрещено организовывать и посещать профессиональные конференции, проводимые на острове.

Отдельно американские власти изменили условия образовательных поездок. Групповые поездки в рамках гуманитарного обмена отменяются, тогда как оставшиеся учебные визиты теперь будут проходить под контролем аккредитованных организаций из США.