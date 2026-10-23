«Я ничего об этом не знаю»: Трамп удивился словам своего посла о скором ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о возможном ударе по Ирану в ближайшие выходные, о котором ранее говорил американский посол в Турции Том Баррак. Глава Белого дома признался в этом журналистам, отвечая на вопрос о планах Вашингтона возобновить боевые действия до промежуточных выборов в Конгресс.

«Это мой посол? Полагаю, он довольно влиятельный человек. Если это так, то я ничего об этом не знаю», — ответил американский лидер.

Поводом для вопроса стало интервью Баррака, в котором тот допустил нанесение нового удара по Ирану уже в ближайшие дни. На прямой вопрос о возможности такой операции дипломат ответил утвердительно, однако не говорил, что решение о её проведении уже принято.