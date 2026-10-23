Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 22:07

«Безусловно»: Посол США в Турции не исключил военный удар по Ирану в выходные

Посол США в Турции Бэррак допустил удар по Ирану уже в ближайшие выходные

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

США могут нанести новый военный удар по Ирану уже в ближайшие выходные, 24–25 октября. Такой сценарий допустил американский посол в Турции Том Бэррак, который также занимает пост спецпосланника США по Сирии и Ираку. Его слова приводит The Times of Israel.

Во время интервью блогеру Марио Науфалю дипломата прямо спросили, возможна ли атака в эти выходные.

«Безусловно», — ответил Бэррак.

При этом посол подчеркнул, что президент США Дональд Трамп по-прежнему открыт к дипломатическому соглашению с Тегераном. По его словам, переговоры продолжаются уже несколько месяцев, а среди ключевых вопросов остаются иранская ядерная программа и обогащение урана.

Бэррак пояснил, что Вашингтон добивается договорённостей, которые позволили бы снять часть санкций, разморозить активы и отказаться от дальнейших военных столкновений.

Иран подготовил план атак на интернет-кабели в Персидском заливе на случай новой войны с США и Израилем
Иран подготовил план атак на интернет-кабели в Персидском заливе на случай новой войны с США и Израилем

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин призвал Дональда Трампа продолжить переговоры с Ираном. В ходе телефонного разговора российский президент высказался за дипломатическое урегулирование конфликта. Тогда же обсуждалась возможность вывоза иранского обогащённого урана в Россию.

Больше новостей о конфликте на Ближнем Востоке — в разделе «Война на Ближнем Востоке» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar