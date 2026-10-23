«Безусловно»: Посол США в Турции не исключил военный удар по Ирану в выходные
Посол США в Турции Бэррак допустил удар по Ирану уже в ближайшие выходные
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
США могут нанести новый военный удар по Ирану уже в ближайшие выходные, 24–25 октября. Такой сценарий допустил американский посол в Турции Том Бэррак, который также занимает пост спецпосланника США по Сирии и Ираку. Его слова приводит The Times of Israel.
Во время интервью блогеру Марио Науфалю дипломата прямо спросили, возможна ли атака в эти выходные.
«Безусловно», — ответил Бэррак.
При этом посол подчеркнул, что президент США Дональд Трамп по-прежнему открыт к дипломатическому соглашению с Тегераном. По его словам, переговоры продолжаются уже несколько месяцев, а среди ключевых вопросов остаются иранская ядерная программа и обогащение урана.
Бэррак пояснил, что Вашингтон добивается договорённостей, которые позволили бы снять часть санкций, разморозить активы и отказаться от дальнейших военных столкновений.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин призвал Дональда Трампа продолжить переговоры с Ираном. В ходе телефонного разговора российский президент высказался за дипломатическое урегулирование конфликта. Тогда же обсуждалась возможность вывоза иранского обогащённого урана в Россию.
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