Иран подготовил план атак на интернет-кабели в Персидском заливе на случай новой войны с США и Израилем

Иран разработал подробные планы атак на подводные коммуникационные кабели в Персидском заливе на случай возобновления ударов США и Израиля. Об этом Reuters рассказали два высокопоставленных представителя иранских структур безопасности на условиях анонимности.

По словам одного из собеседников агентства, Тегеран намерен не только вывести из строя подводную инфраструктуру, но и препятствовать её восстановлению, чтобы продлить перебои со связью и интернетом. При этом чиновники не уточнили, каким способом и в каких именно местах могут быть совершены атаки.

Один из источников предупредил, что при новом нападении на Иран для ответных действий больше не будет никаких «красных линий». Под ударом, по его словам, могут оказаться как подводные кабели, так и военные базы, включая секретные объекты. Он также утверждает, что Тегеран имеет доступ к кабельной инфраструктуре и способен её уничтожить.

Ранее заместитель руководителя по политическим вопросам Корпуса стражей исламской революции Ядолла Джавани заявил, что потенциальными целями могут стать семь крупных интернет-кабелей, проходящих по дну Ормузского пролива. Другой высокопоставленный иранский представитель Мохсен Резаи предупредил о возможных ударах по цифровой инфраструктуре, связанной с США, включая центры обработки данных и объекты искусственного интеллекта.

Повреждение нескольких кабелей способно вызвать перебои в работе интернета, финансовых сервисов, электронной торговли и облачных платформ. Однако эксперты считают, что последствия для глобальной сети могут быть ограниченными. По оценке исследовательской компании TeleGeography, через Ормузский пролив проходит менее 1% пропускной способности международных каналов связи.

Аналитики полагают, что угрозы Тегерана призваны усилить давление на Вашингтон через государства Персидского залива и американские технологические компании. При этом Госдепартамент США и МИД Ирана не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Ранее Life.ru рассказывал, что КСИР пригрозил ударами по семи подводным интернет-кабелям в Ормузском проливе. Представитель корпуса Хосейн Мохеби предупреждал, что при новой эскалации конфликта с США ответ Ирана будет значительно жёстче прежнего.