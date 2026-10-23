Казармы в руинах, самолёты разорваны: Опубликованы фото авиабаз США после ударов Ирана
В США опубликовали новые фото разрушенных военных баз на Ближнем Востоке
Обложка © MeidasTouch
В Сети появились новые фотографии масштабных разрушений на американских военных базах после иранских ракетных и беспилотных атак. На кадрах запечатлены повреждённые самолёты, разрушенные казармы и другие объекты военной инфраструктуры. Снимки обнародовало американское медиа MeidasTouch.
Последствия ударов Ирана по американским базам. Фото © MeidasTouch
По данным издания, материалы поступили от военнослужащих США, гражданских специалистов и членов их семей. Фотографии сделаны на объектах в Саудовской Аравии, Иордании, Кувейте, Объединённых Арабских Эмиратах и Бахрейне во время вооружённого противостояния Вашингтона и Тегерана.
На опубликованных изображениях видны последствия попаданий по жилым корпусам, столовым и служебным помещениям. Некоторые строения превратились в руины, а военная техника получила серьёзные повреждения.
Особое внимание привлекли кадры с авиабазы Принц Султан в Саудовской Аравии. Там в результате атаки пострадал американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, известный как AWACS. У воздушного судна оказалась разрушена хвостовая часть. Ранее фотографии повреждённой машины уже появлялись в американских СМИ.
Ранее Life.ru сообщал о сокращении американского военного присутствия на базах в Иордании, Катаре и Кувейте. По данным издания, Вашингтон начал передислокацию части личного состава на фоне обсуждения возможных новых ударов по Ирану. Полностью покидать военные объекты США не планируют.