КСИР пригрозил ударами по подводным интернет-кабелям в Ормузском проливе

Подводные интернет-кабели в Ормузском проливе могут стать новыми целями Ирана в случае дальнейшей эскалации конфликта с США. С таким предупреждением выступил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Мохеби, слова которого приводит агентство Fars.

«Мы не исключаем вероятности войны, и в этот раз наш ответ будет гораздо более жёстким. На этот раз Америку ждут серьёзные неприятности, а мир столкнётся с тяжёлым энергетическим кризисом», — предупредил представитель КСИР.

По словам генерала, через Ормузский пролив проходят семь крупных подводных кабелей, обеспечивающих передачу интернет-трафика и коммерческих данных. Мохеби дал понять, что эта инфраструктура может оказаться под угрозой, если Вашингтон решится на новые удары по Ирану.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран готов ответить Соединённым Штатам в случае новой военной атаки. Дипломат также обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в попытке втянуть Вашингтон в очередной вооружённый конфликт. По его мнению, израильский лидер стремится таким образом избежать тюремного заключения, не считаясь с возможными последствиями для собственной страны и США.