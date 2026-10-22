NBC: США начали вывозить военных и дипломатов с Ближнего Востока

Соединённые Штаты начали постепенно выводить часть военнослужащих с баз на Ближнем Востоке и сокращать персонал дипломатических представительств в регионе. Решение связано с сохраняющимися угрозами безопасности, в том числе со стороны Ирана. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным телеканала, американское командование в последние дни уменьшает численность военных на ближневосточных объектах. Одновременно Госдепартамент принимает меры по сокращению штата дипломатических миссий.

Передислокация затронула американских военнослужащих в Иордании, а также военные базы в Катаре и Кувейте. Как отмечают источники, нынешние действия Вашингтона напоминают меры безопасности, которые американская сторона предпринимала в феврале после начала вооружённого конфликта с Ираном.

В среду, 21 октября, руководители ряда дипломатических представительств США получили уведомления о переходе на работу в сокращённом составе. Об этом NBC рассказали два американских чиновника.

Представитель Центрального командования Вооружённых сил США Тимоти Хокинс не стал раскрывать подробности перемещения военнослужащих. Он сослался на необходимость соблюдения мер безопасности и пояснил, что подобные мероприятия регулярно проводят для поддержания готовности воинских подразделений.

В Госдепартаменте США подтвердили эвакуацию части сотрудников американского посольства в Саудовской Аравии. При этом представитель ведомства Томми Пиготт опроверг сообщения о подготовке аналогичных распоряжений для других дипломатических миссий в странах Персидского залива.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о сотрудничестве Вашингтона с Россией и Китаем по вопросу урегулирования вооружённого конфликта с Ираном. По словам американского лидера, Москва и Пекин также заинтересованы в прекращении боевых действий. Трамп отметил, что обе страны могли значительно активнее участвовать в противостоянии, однако их фактическая вовлечённость оказалась намного меньше возможной. Глава Белого дома положительно оценил позицию России и Китая, подчеркнув её значение для американской стороны.