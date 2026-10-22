Трамп: США сотрудничают с Россией и КНР для урегулирования конфликта с Ираном

США ведут совместную работу с Россией и Китаем, рассчитывая добиться прекращения военного конфликта с Ираном. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме. По его словам, Москва и Пекин также заинтересованы в завершении боевых действий.

Республиканец отметил, что участие двух стран в ситуации вокруг Ирана могло быть значительно более масштабным. Однако сейчас, по его оценке, их вовлечённость остаётся сравнительно небольшой.