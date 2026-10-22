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Опубликовано 22 октября, 00:17

Трамп: США сотрудничают с Россией и КНР для урегулирования конфликта с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

США ведут совместную работу с Россией и Китаем, рассчитывая добиться прекращения военного конфликта с Ираном. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме. По его словам, Москва и Пекин также заинтересованы в завершении боевых действий.

Республиканец отметил, что участие двух стран в ситуации вокруг Ирана могло быть значительно более масштабным. Однако сейчас, по его оценке, их вовлечённость остаётся сравнительно небольшой.

Трамп: США высоко ценят позиции РФ и Китая по Ирану
Трамп: США высоко ценят позиции РФ и Китая по Ирану

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом заявил, что Россия готова подключиться к урегулированию кризиса вокруг Ирана, если её помощь окажется востребована. Российский лидер предложил представителю Вашингтона поделиться своим видением ситуации на Ближнем Востоке. Особое внимание Путин уделил событиям вокруг Ирана и возможным путям выхода из кризиса.

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Виталий Приходько
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