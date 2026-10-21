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Опубликовано 21 октября, 18:20

Иран заявил о наличии «бабушки всех бомб», превосходящей американскую MOAB

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Иран утверждает, что располагает боеприпасом, превосходящим по мощности американскую GBU-43/B MOAB, известную как «мать всех бомб». С таким заявлением, согласно поступившему сообщению, выступили в МВД исламской республики.

В Тегеране противопоставили американскому оружию собственную разработку, использовав необычное сравнение.

«Если у них «мать всех бомб», то у нас «бабушка всех бомб», — говорится в сообщении.

При этом название иранского боеприпаса, его характеристики и результаты испытаний не приводятся. Независимых подтверждений того, что республика действительно обладает более мощным оружием аналогичного класса, пока нет.

Трамп достал «мать всех бомб»: США задумали удар по иранским ядерным объектам
Трамп достал «мать всех бомб»: США задумали удар по иранским ядерным объектам

18 октября новый министр обороны Ирана Мехрдад Эхлаки Китабчи заявил, что республика подготовила ответ на возможное применение американской «матери всех бомб». По словам главы ведомства, Тегеран заранее предусмотрел необходимые меры. Он также предупредил Вашингтон о возможных потерях среди американских военнослужащих. Конкретные военные приготовления министр раскрывать не стал.

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Полина Никифорова
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