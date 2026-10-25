Reuters: Катар направил посредников в Иран для снижения напряжённости с США

Катарские дипломаты пытаются не допустить нового обострения между Вашингтоном и Тегераном. По информации Reuters, посредники прибыли в иранскую столицу, согласовав свои действия с американской стороной.

Доха уже участвовала в попытках урегулировать конфликт и выступала каналом связи между США и Ираном. Теперь её представители рассчитывают помочь сторонам преодолеть разногласия и вернуться к обсуждению соглашения.

Главными препятствиями остаются вопросы иранской ядерной программы, американских ограничений и судоходства через Ормузский пролив. Предыдущие дипломатические инициативы не позволили добиться устойчивого урегулирования.

Обстановка в регионе вновь обострилась на фоне предупреждений о возможных военных действиях. При этом посреднические усилия продолжают не только катарские представители, но и дипломаты других государств, включая Пакистан.

Попытки возобновить переговоры между Ираном и США продолжаются уже несколько месяцев. Как сообщал Life.ru 16 сентября, глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран по-прежнему считает действующим меморандум, заключённый при посредничестве Пакистана в июне 2026 года. Документ предусматривал прекращение боевых действий, однако уже в июле противостояние возобновилось.