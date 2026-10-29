Блок Нетаньяху победил на выборах в Израиле, но остался без большинства

В Израиле после подсчёта 100% голосов на выборах в Кнессет блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху одержал победу, но не смог получить парламентское большинство. По данным ЦИК, коалиция Нетаньяху получает 53 мандата из 120, оппозиционный блок во главе с бывшим начальником Генштаба Гади Айзенкотом — 48, арабские партии — 19.

Партия Нетаньяху «Ликуд» стала самой крупной, получив 27 мест. Её союзники по коалиции также прошли в парламент: «Оцма Йехудит» Итамара Бен-Гвира — 7 мандатов, ШАС — 6, «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича — 6, «Объединённый иудаизм Торы» — 7. Оппозиция распределилась следующим образом: «Яшар!» Айзенкота — 21 место, «Беяхад» Нафтали Беннета — 12, «Демократы» — 8, «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана — 7.

Для формирования правительства необходимо 61 место. Ни один из блоков не преодолел этот порог, поэтому ключевую роль в создании коалиции теперь могут сыграть арабские партии, получившие в сумме 19 мандатов. Явка на выборах 27 октября составила рекордные 77,7% — самый высокий показатель с 1999 года. Эти выборы стали первыми в Израиле после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ранее Life.ru писал, что ещё до голосования 27 октября в Израиле началось расследование о возможном иностранном вмешательстве в выборы — проверку запустили за две недели до дня выборов на основании разведывательной информации. Параллельно председатель ЦИК Ноам Сольберг поручил главе ШАБАК Давиду Зини проверить подозрения в неправомерном влиянии через иностранное финансирование и дал на это неделю.