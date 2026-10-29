В Израиле слабую поддержку блока Нетаньяху хотят списать на «иностранное вмешательство» в выборы
Kan: Проверка возможного вмешательства в выборы Израиля началась до голосования
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Расследование возможного иностранного вмешательства в парламентские выборы в Израиле началось ещё до голосования 27 октября. Об этом сообщила телерадиокомпания Kan со ссылкой на неназванный источник в органах безопасности еврейского государства.
По словам собеседника Kan, проверку начали в течение последних двух недель на основании разведывательной информации. Он сообщил, что специалисты изучают все имеющиеся сведения и рассчитывают прояснить ситуацию в ближайшие дни.
Тем временем председатель Центральной избирательной комиссии Ноам Сольберг поручил главе службы внутренней безопасности ШАБАК Давиду Зини проверить подозрения в неправомерном влиянии на выборы через иностранное финансирование. Представить результаты, если они будут получены, он попросил в течение недели.
Сольберг при этом оговорил, что не может подтвердить обоснованность поступивших подозрений. В его обращении не названы предполагаемые иностранные участники. Сам факт вмешательства пока не установлен.
Ранее Life.ru рассказывал, что подсчёт голосов в Израиле планируют завершить 29 октября, а окончательные официальные результаты опубликовать не позднее 4 ноября. Президент страны Ицхак Герцог призвал политиков отказаться от взаимных ультиматумов и договориться о формировании правительства. По предварительным данным после обработки более 85% голосов, блок Биньямина Нетаньяху может получить 53 места в 120-местном парламенте. Оппозиционные партии во главе с Гади Айзенкотом претендуют на 48 мандатов, а арабские политические силы — на 19. Для формирования устойчивого большинства необходима поддержка как минимум 61 депутата.
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