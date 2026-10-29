Axios: США и Израиль готовятся к новой масштабной атаке на Иран после выборов

США и Израиль координируют подготовку к возможному возобновлению масштабных ударов по Ирану. Военная операция может начаться вскоре после промежуточных выборов в американский Конгресс, назначенных на 3 ноября, если Вашингтону и Тегерану не удастся заключить соглашение в последний момент. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По данным портала, стороны уже обсуждают военную составляющую возможного наступления. В понедельник, 26 октября, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир провёл переговоры с командующим Центральным командованием Вооружённых сил США Брэдом Купером. Одной из тем разговора стала координация действий на случай нового обострения конфликта.

Собеседники издания утверждают, что потенциальная операция может продлиться около недели. При таком сценарии предполагаются массированные удары по иранским ядерным объектам, энергетической инфраструктуре и представителям высшего руководства страны.

При этом дипломатический путь пока окончательно не закрыт. Как выяснил Axios, посредники во главе с Катаром пытаются добиться возобновления переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Обсуждается возможность допуска международных инспекторов на иранские ядерные объекты в обмен на частичное смягчение американских санкций.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что контакты с Ираном продолжаются через посредников, однако признал, что пока не знает, принесут ли они результат. Ранее американский лидер заявлял, что до промежуточных выборов Соединённые Штаты не станут атаковать Иран.

Таким образом, ближайшие дни могут оказаться решающими для дальнейшего развития ситуации. Если дипломатам не удастся сблизить позиции сторон, вероятность нового витка боевых действий, по оценке источников Axios, существенно возрастёт. При этом официального объявления о начале операции нет, а сведения о её возможных сроках и целях основаны на информации собеседников издания.