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Опубликовано 28 октября, 10:32

«Призраки в пещере»: Иран направил мощный сигнал США и Израилю

Sohu: Главная сила Ирана заключается в производстве ракет и дронов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главная военная сила Ирана осталась за кадром опубликованного ролика с подземной авиабазы «Игл-44», пишет китайское издание Sohu. Однако, по оценке авторов, США и Израиль беспокоят сохранившиеся возможности ИРИ выпускать ракеты и беспилотники, а не показанные в ангаре старые истребители F-4.

В публикации приводятся сведения Bloomberg со ссылкой на западные разведки: несмотря на бомбардировки, Иран сохранил производственные мощности, технологии и цепочки поставок. Запасы баллистических ракет удалось восстановить примерно до 75% довоенного уровня.

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Саму демонстрацию базы аналитики связали с сообщениями о подготовке новых американских и израильских ударов. На записи можно рассмотреть подъезды, рулёжную дорожку и элементы вентиляции. Однако смысл этой открытости — показать способность восстанавливать инфраструктуру.

«Иран направил объектив на призраков в пещере — но то, что действительно заставляет США и Израиль снова и снова вписывать цели в списки, в кадр 4K не помещается», — цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».

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Тем временем расходы США на войну с Ираном достигли $47 млрд. Около $29 млрд приходится на восполнение боеприпасов, ещё $6,1 млрд — на замену потерянной техники.

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Борис Эльфанд
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