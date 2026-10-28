«Призраки в пещере»: Иран направил мощный сигнал США и Израилю

Главная военная сила Ирана осталась за кадром опубликованного ролика с подземной авиабазы «Игл-44», пишет китайское издание Sohu. Однако, по оценке авторов, США и Израиль беспокоят сохранившиеся возможности ИРИ выпускать ракеты и беспилотники, а не показанные в ангаре старые истребители F-4.

В публикации приводятся сведения Bloomberg со ссылкой на западные разведки: несмотря на бомбардировки, Иран сохранил производственные мощности, технологии и цепочки поставок. Запасы баллистических ракет удалось восстановить примерно до 75% довоенного уровня.

Саму демонстрацию базы аналитики связали с сообщениями о подготовке новых американских и израильских ударов. На записи можно рассмотреть подъезды, рулёжную дорожку и элементы вентиляции. Однако смысл этой открытости — показать способность восстанавливать инфраструктуру.

«Иран направил объектив на призраков в пещере — но то, что действительно заставляет США и Израиль снова и снова вписывать цели в списки, в кадр 4K не помещается», — цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».