Расходы США на войну с Ираном достигли $47 млрд

Расходы США на военную операцию против Ирана достигли $47 млрд. Такую оценку Центральное командование ВС США (CENTCOM) представило в расчётах от 16 октября, переданных Конгрессу. Документ оказался в распоряжении The Hill, однако Пентагон публично эту сумму не подтверждал.

Основная часть затрат приходится на восполнение запасов боеприпасов — около $29 млрд. Ещё $6,1 млрд требуется на замену утраченной военной техники, а почти $12 млрд составляют дополнительные расходы на проведение операции.

В расчётах также указаны $7,6 млрд, которые ВВС США направили на обеспечение военных подразделений, воздушные перевозки, содержание баз, связь и транспортировку в зоне боевых действий. В документе не учтены затраты на восстановление повреждённых американских военных баз на Ближнем Востоке. В начале сентября Пентагон оценивал расходы на конфликт в $43,6 млрд. По сравнению с той оценкой новая сумма выросла примерно на $3,5 млрд.

Тем временем госдолг Соединённых Штатов достиг рекордных 40,528 триллиона долларов. За последние два месяца задолженность страны увеличилась на 500 миллиардов долларов. Отметку в 40 триллионов долларов американский госдолг преодолел 18 августа. В последующие два месяца показатель сначала увеличился примерно на 1%, а затем продолжил расти. К концу октября общая сумма задолженности достигла нового максимума.