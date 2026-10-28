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Регион
Опубликовано 28 октября, 06:24

Госдолг США обновил рекорд и превысил 40,5 триллиона долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Mehaniq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Mehaniq

Государственный долг США достиг рекордных 40,528 триллиона долларов. За последние два месяца задолженность страны увеличилась на 500 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

Отметку в 40 триллионов долларов американский госдолг преодолел 18 августа. В последующие два месяца показатель сначала увеличился примерно на 1%, а затем продолжил расти. К концу октября общая сумма задолженности достигла нового максимума.

Согласно статистике Минфина США, объём государственных обязательств сейчас составляет 40,528 триллиона долларов. Таким образом, с момента преодоления предыдущего рубежа американский долг прибавил более полутриллиона долларов.

За десять лет задолженность Соединённых Штатов выросла более чем вдвое. В конце октября 2016 года её размер находился на уровне 19,8 триллиона долларов. С тех пор показатель увеличился более чем на 20 триллионов долларов.

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Ранее государственный долг Бельгии впервые достиг 110,2% валового внутреннего продукта по итогам второго квартала 2026 года. Страна заняла четвёртое место в Евросоюзе по уровню долговой нагрузки. Более высокие показатели зафиксировали в Греции (140,8%), Италии (139,9%) и Франции (119,1%). Испания расположилась на пятом месте с результатом 101,4%. За год отношение бельгийского госдолга к ВВП увеличилось на 3,8 процентного пункта, а в еврозоне средний показатель вырос с 87,3 до 88,8%.

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Антон Голыбин
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