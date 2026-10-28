Госдолг США обновил рекорд и превысил 40,5 триллиона долларов

Государственный долг США достиг рекордных 40,528 триллиона долларов. За последние два месяца задолженность страны увеличилась на 500 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

Отметку в 40 триллионов долларов американский госдолг преодолел 18 августа. В последующие два месяца показатель сначала увеличился примерно на 1%, а затем продолжил расти. К концу октября общая сумма задолженности достигла нового максимума.

Согласно статистике Минфина США, объём государственных обязательств сейчас составляет 40,528 триллиона долларов. Таким образом, с момента преодоления предыдущего рубежа американский долг прибавил более полутриллиона долларов.

За десять лет задолженность Соединённых Штатов выросла более чем вдвое. В конце октября 2016 года её размер находился на уровне 19,8 триллиона долларов. С тех пор показатель увеличился более чем на 20 триллионов долларов.

Ранее государственный долг Бельгии впервые достиг 110,2% валового внутреннего продукта по итогам второго квартала 2026 года. Страна заняла четвёртое место в Евросоюзе по уровню долговой нагрузки. Более высокие показатели зафиксировали в Греции (140,8%), Италии (139,9%) и Франции (119,1%). Испания расположилась на пятом месте с результатом 101,4%. За год отношение бельгийского госдолга к ВВП увеличилось на 3,8 процентного пункта, а в еврозоне средний показатель вырос с 87,3 до 88,8%.