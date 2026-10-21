Госдолг Бельгии достиг рекордных 110,2% ВВП

Государственный долг Бельгии впервые превысил отметку в 110% ВВП. По итогам второго квартала 2026 года показатель достиг 110,2%, что вывело страну на четвёртое место в Евросоюзе по уровню долговой нагрузки. Об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства Eurostat.

Выше Бельгии в рейтинге оказались только три государства. Первое место занимает Греция с долгом в 140,8% ВВП, за ней следуют Италия (139,9%) и Франция (119,1%). На пятой строчке расположилась Испания с показателем 101,4%.

За год долговая нагрузка Бельгии выросла на 3,8 процентного пункта. Во втором квартале 2025 года госдолг страны составлял 106,4% ВВП, а в начале 2026-го достигал 109,4%.

Общая ситуация с государственными финансами в Евросоюзе также ухудшилась. По итогам второго квартала 2026 года средний уровень госдолга стран еврозоны увеличился до 88,8% ВВП против 87,3% годом ранее. В целом по Евросоюзу показатель вырос с 81,4 до 82,9%.

При этом долговая нагрузка Бельгии значительно превышает ориентир, установленный европейским Пактом стабильности и роста. Согласно его положениям, государственный долг стран ЕС должен укладываться в 60% ВВП. Таким образом, бельгийский показатель почти вдвое превышает установленное значение.

Данные Eurostat показывают, что рост задолженности характерен не только для Бельгии. За последний год увеличение отношения государственного долга к ВВП зафиксировано в 18 странах Евросоюза, тогда как в девяти государствах оно сократилось.