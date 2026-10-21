Лондон задолжал больше $4 трлн: Инфляция и дорогие кредиты загоняют Британию в угол
Госдолг Великобритании впервые превысил $4 трлн
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Государственный долг Великобритании впервые в истории превысил четыре триллиона долларов. Одновременно в стране ускорилась инфляция, а государственные заимствования оказались выше прогнозов. Об этом сообщают данные британского Управления национальной статистики (ONS).
По состоянию на конец сентября 2026 года государственный долг Соединённого Королевства преодолел отметку в три триллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 4,01 триллиона долларов. Это новый исторический максимум в абсолютном выражении.
Дополнительные сложности для британской экономики создаёт увеличение бюджетных расходов. Только за сентябрь правительство заняло 24,5 миллиарда фунтов — на 1,8 миллиарда больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.
Особенно заметно выросли затраты на обслуживание государственного долга. В сентябре процентные выплаты достигли 10,9 миллиарда фунтов, увеличившись на 16,6% в годовом выражении.
За первые шесть месяцев финансового года, с апреля по сентябрь, совокупный объём государственных заимствований составил 97,8 миллиарда фунтов. Это на шесть миллиардов больше, чем ранее прогнозировало британское Управление бюджетной ответственности.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 4,4 миллиарда фунтов. Таким образом, заимствования остаются выше запланированного уровня, хотя и не превышают прошлогодние значения.
Одновременно в Великобритании вновь ускорился рост потребительских цен. В сентябре годовая инфляция достигла 3,5% против 3,1% в августе. Это самый высокий показатель почти за год.
Одним из главных факторов ускорения инфляции стало подорожание бензина и дизельного топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке и роста мировых энергетических цен. Дополнительное давление на экономику оказывают расходы предприятий на производство и услуги.
Новые статистические данные опубликованы незадолго до представления британского бюджета, намеченного на 28 октября. Министру финансов Джону Хили предстоит определить налоговые и расходные меры в условиях увеличения стоимости государственных заимствований.
По оценкам экономистов, рост процентных расходов заметно ограничивает возможности правительства финансировать новые программы без повышения налогов или дополнительных займов.
Ситуацию осложняет и инфляция, которая продолжает превышать целевой показатель Банка Англии в 2%. На финансовых рынках ожидают, что на заседании 5 ноября регулятор может повысить ключевую ставку для сдерживания роста цен.
При этом рекордная сумма госдолга не означает аналогичного рекорда относительно размера экономики: по оценке ONS, отношение долга к ВВП Великобритании оказалось ниже, чем год назад. Тем не менее сочетание высоких долговых обязательств, ускоряющейся инфляции и растущих расходов на их обслуживание создаёт дополнительные трудности для британских властей.
Финансовые трудности Великобритании проявились задолго до нынешнего рекорда государственного долга. Ещё в январе 2025 года американский миллиардер Рэй Далио предупредил Лондон об угрозе «долговой спирали смерти». По его оценке, рост стоимости государственных заимствований способен создать ситуацию, при которой властям придётся брать новые кредиты для обслуживания прежних обязательств. Дополнительным испытанием для британской экономики стал энергетический кризис. В августе 2026 года BBC сообщила о риске практически полной остановки экономического роста Великобритании из-за перебоев с судоходством через Ормузский пролив. Согласно расчётам британского Минфина, при сохранении ограничений до конца декабря рост ВВП в 2027 году может замедлиться до 0,3% вместо ожидавшихся 1,6%. Аналитики EY при более длительной блокаде допускали даже сокращение экономики на 0,2% и ускорение инфляции выше 6%. Проблема растущей задолженности затрагивает и другие развитые страны: в августе госдолг США впервые превысил $40 трлн, а в сентябре долг Финляндии достиг рекордных 90,3% ВВП. Ещё ранее МВФ предупредил, что к 2029 году совокупный государственный долг стран мира может превысить объём мировой экономики.
Больше новостей о ценах на нефть и глобальных рынках — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.