Лондон задолжал больше $4 трлн: Инфляция и дорогие кредиты загоняют Британию в угол

Государственный долг Великобритании впервые в истории превысил четыре триллиона долларов. Одновременно в стране ускорилась инфляция, а государственные заимствования оказались выше прогнозов. Об этом сообщают данные британского Управления национальной статистики (ONS).

По состоянию на конец сентября 2026 года государственный долг Соединённого Королевства преодолел отметку в три триллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 4,01 триллиона долларов. Это новый исторический максимум в абсолютном выражении.

Дополнительные сложности для британской экономики создаёт увеличение бюджетных расходов. Только за сентябрь правительство заняло 24,5 миллиарда фунтов — на 1,8 миллиарда больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Особенно заметно выросли затраты на обслуживание государственного долга. В сентябре процентные выплаты достигли 10,9 миллиарда фунтов, увеличившись на 16,6% в годовом выражении.

За первые шесть месяцев финансового года, с апреля по сентябрь, совокупный объём государственных заимствований составил 97,8 миллиарда фунтов. Это на шесть миллиардов больше, чем ранее прогнозировало британское Управление бюджетной ответственности.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 4,4 миллиарда фунтов. Таким образом, заимствования остаются выше запланированного уровня, хотя и не превышают прошлогодние значения.

Одновременно в Великобритании вновь ускорился рост потребительских цен. В сентябре годовая инфляция достигла 3,5% против 3,1% в августе. Это самый высокий показатель почти за год.

Одним из главных факторов ускорения инфляции стало подорожание бензина и дизельного топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке и роста мировых энергетических цен. Дополнительное давление на экономику оказывают расходы предприятий на производство и услуги.

Новые статистические данные опубликованы незадолго до представления британского бюджета, намеченного на 28 октября. Министру финансов Джону Хили предстоит определить налоговые и расходные меры в условиях увеличения стоимости государственных заимствований.

По оценкам экономистов, рост процентных расходов заметно ограничивает возможности правительства финансировать новые программы без повышения налогов или дополнительных займов.

Ситуацию осложняет и инфляция, которая продолжает превышать целевой показатель Банка Англии в 2%. На финансовых рынках ожидают, что на заседании 5 ноября регулятор может повысить ключевую ставку для сдерживания роста цен.

При этом рекордная сумма госдолга не означает аналогичного рекорда относительно размера экономики: по оценке ONS, отношение долга к ВВП Великобритании оказалось ниже, чем год назад. Тем не менее сочетание высоких долговых обязательств, ускоряющейся инфляции и растущих расходов на их обслуживание создаёт дополнительные трудности для британских властей.