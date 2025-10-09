МВФ: Глобальный госдолг к 2029 году превысит объём всей мировой экономики

К 2029 году глобальный государственный долг превысит объём всей мировой экономики. Такой прогноз озвучила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в Вашингтоне.

Георгиева охарактеризовала эту ситуацию как «отрезвляющую реальность». Она объяснила рост заимствований увеличением госдолга как в развитых экономиках, так и в развивающихся странах с рыночной экономикой.

«Мы видим, что глобальный рост замедлится лишь незначительно в этом и следующем году. Все признаки указывают на то, что мировая экономика в целом выдержала серьёзные потрясения от множества шоков», — приводит слова Георгиевой Reuters.

Она добавила, что увеличение госдолга ведёт к росту процентных платежей. Это создаёт давление на стоимость заимствований, ограничивает другие расходы и уменьшает способность правительств смягчать экономические шоки.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о постепенном замедлении инфляции в стране. Однако высокие процентные ставки начали сказываться на состоянии предприятий и потенциале роста экономики. Министр отметил, что это приводит к снижению прибыли, рентабельности и, как следствие, к будущим инвестициям.