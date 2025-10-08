Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 18:16

Набиуллина: Доля безналичных платежей в РФ достигла 87,5%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила о достижении рекордного показателя использования безналичных расчётов в стране, который вывел РФ в число мировых лидеров. Соответствующее заявление прозвучало в ходе её выступления на пленарной сессии форума Finopolis-2025.

Согласно озвученным данным, доля безналичных платежей в России достигла 87,5%, что соответствует позиции в первой пятёрке стран с крупными экономиками. Глава ЦБ также уточнила, что 88,5% финансовых услуг граждане приобретают через цифровые каналы. А в июле текущего года, Набиуллина прогнозировала рост показателя до 90% к концу 2025 года, что свидетельствует об ускоренной цифровизации финансовой системы страны.

Набиуллина заявила о выходе экономики России из перегрева
Набиуллина заявила о выходе экономики России из перегрева

Ранее сообщалось, что Набиуллина заявила о значительном улучшении условий выбора финансовых организаций для граждан. По её словам, явление, которое ранее называли «банковским рабством», когда люди были ограничены в возможности выбора и смены банка для получения зарплатных услуг, практически ушло в прошлое.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Центробанк
  • Эльвира Набиуллина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar