Набиуллина заявила о выходе экономики России из перегрева

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика впервые проходит полноценный экономический цикл и сейчас выходит из перегрева.

Выступая на XXII Международном банковском форуме, она отметила, что в прошлом экономические кризисы (2008–2009, 2014–2015, 2022 годы) были вызваны внешними шоками, что приводило к резкой остановке экономики и росту безработицы, а также к всплеску инфляции.

«После преодоления первоначального всплеска инфляции мы могли быстро снижать ключевую ставку, но сейчас процесс выхода из перегрева проходит постепенно, а не резко», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее Набиуллина высказалась о том, что российская экономика не переживает рецессию. В ходе своего выступления на Московском финансовом форуме руководитель Центробанка отметила, что наблюдаемая ситуация является скорее замедлением темпов развития, а не полномасштабным спадом. Набиуллина пояснила, что для определения рецессии недостаточно анализировать лишь один индикатор, даже такой ключевой, как ВВП. Как правило, рецессия сопутствуется снижением реальных доходов граждан, ростом уровня безработицы и, на фоне падения потребительского спроса, замедлением инфляционных процессов.