Набиуллина: «Банковское рабство» в России почти отошло в прошлое

«Банковское рабство» в России практически исчезло благодаря упрощению условий выбора и смены банка для получения финансовых услуг. Об этом во время форуме «Финополис-2025» в Сириусе заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то «банковское рабство», о котором мы так горячо спорили ещё несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое», – сказала глава регулятора.

В 2014 году в Трудовой кодекс РФ были внесены поправки, позволяющие работникам указывать предпочитаемый банк для перечисления заработной платы при трудоустройстве. В дальнейшем сотрудникам также была предоставлена возможность смены зарплатного банка. В 2019 году в России ввели административную ответственность для работодателей, ограничивающих выбор банка для сотрудников.

Ранее Набиуллина заявляла, что российская экономика впервые проходит полноценный экономический цикл и преодолевает фазу перегрева. Она отметила, что предыдущие экономические кризисы были обусловлены внешними факторами. Это приводило к резкой остановке экономического роста, увеличению безработицы и скачку инфляции.