6 октября, 11:28

Решетников оценил влияние высоких ставок на потенциал роста экономики

Обложка © Петр Ковалев/ТАСС

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в стране наблюдается постепенное замедление инфляции, однако высокие процентные ставки уже начали сказываться на состоянии предприятий и потенциале роста экономики.

«В результате совместных усилий правительства и Банка России мы видим постепенное замедление инфляции. Но обратная сторона — жизнь в условиях высоких ставок. Это уже привело к снижению прибыли, рентабельности и, как следствие, будущих инвестиций», — сказал Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

Пятница, 13-е: ЦБ выбрал «несчастливый день» для первого заседания 2026 года
Банк России с середины 2024 года придерживается политики высоких ключевых ставок, чтобы сдержать инфляцию. 12 сентября 2025 года совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 100 б. п. — до 17% годовых. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что переход к снижению ставок возможен только при устойчивом замедлении роста цен и стабилизации экономики.

